Mariuccia e Andreina, figure simbolo della Lunigiana, hanno aperto le loro botteghe per mantenere viva la tradizione nei borghi. La loro presenza quotidiana anima le strade di Carrara, offrendo prodotti freschi e tradizionali. Mariuccia gestisce il forno, mentre Andreina cura il negozio di alimentari. Le clienti del quartiere si affidano a loro per il pane caldo e le specialità locali. La loro dedizione trasforma le botteghe in punti di riferimento per la comunità, resistendo alle grandi catene che arrivano in città.

Carrara, 19 febbraio 2026 – Le attività commerciali di vicinato come il bar della piazza, l'alimentari o il forno rappresentano molto di più di semplici posti dove comprare qualcosa. Nei paesi e nelle piccole comunità, queste realtà sono un vero e proprio tessuto connettivo della società. E la Lunigiana in questo senso è un territorio che sempre più tende a spopolarsi, ma al contempo registra il tutto esaurito di trasmissione di eredità di negozi di vicinato. Vende casa a Denver e trasloca a Radicondoli: “I miei avi partirono in cerca di fortuna, ho fatto il viaggio inverso” Andreina, la custode delle Terre Alte . 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mariuccia e Andreina, anime della Lunigiana. Così le loro botteghe tengono vivi i borghi

I finanziamenti ai circoli Arci? "Il bersaglio sono sempre loro, ma da decenni tengono vivi i quartieri"Il finanziamento ai circoli Arci rappresenta un tema di dibattito locale da anni.

“Abbiamo provato a svegliarli, erano vivi”. Famiglia uccisa dal monossido: “Così abbiamo trovato i loro corpi”Una famiglia di Porcari è stata trovata senza vita nella loro casa di via Galgani a Rughi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.