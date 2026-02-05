Abbiamo provato a svegliarli erano vivi Famiglia uccisa dal monossido | Così abbiamo trovato i loro corpi

Una famiglia di Porcari è stata trovata senza vita nella loro casa di via Galgani a Rughi. Quando i soccorritori sono entrati, hanno scoperto che Arti e Hadjar erano ancora vivi, ma purtroppo non è stato possibile salvarli. Lo zio si è detto sconvolto: “Abbiamo provato a svegliarli, erano vivi”. La causa dell’incidente sembra essere stato il monossido di carbonio, che ha avvelenato i residenti mentre dormivano. La polizia sta indagando per chiarire cosa sia successo esattamente.

Porcari, 5 febbraio 2026 – Arti e Hadjar erano ancora vivi quando lo zio è entrato nella casa di via Galgani a Rughi di Porcari. Avrebbero, secondo il racconto di uno dei vicini, anche provato ad aprire gli occhi, ma inutilmente. Perché il killer che li ha sorpresi nel silenzio della loro quotidianità quando arriva non lascia scampo. Quattro persone (padre, madre e i due figli) sterminate dal monossido di carbonio, una tragedia che sconvolge e che colpisce come un pugno allo stomaco, una storia che si fa sempre più tremenda e ingiusta man mano che le sfumature si assottigliano e diventano certezze.

