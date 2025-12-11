La denuncia dell' assessore Giusi Savarino | Contro di me insulti sessisti sui social ora basta

L'assessora all'Ambiente della Regione Sicilia, Giusi Savarino, denuncia di essere oggetto di insulti e commenti sessisti sui social media. In un appello, chiede di mettere fine a queste forme di attacco e di rispetto reciproco, evidenziando la necessità di contrastare comportamenti discriminatori online.

L'assessora all'Ambiente della Regione siciliana, Giusi Savarino, denuncia di essere da tempo bersaglio di offese e insulti sessisti. "Adesso basta - scrive su Facebook - sono giorni che ricevo sui social una valanga di messaggi che hanno superato ogni limite: insulti sessisti, offese gratuite. 🔗 Leggi su Palermotoday.it