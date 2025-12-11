La denuncia dell' assessore Giusi Savarino | Contro di me insulti sessisti sui social ora basta
L'assessora all'Ambiente della Regione Sicilia, Giusi Savarino, denuncia di essere oggetto di insulti e commenti sessisti sui social media. In un appello, chiede di mettere fine a queste forme di attacco e di rispetto reciproco, evidenziando la necessità di contrastare comportamenti discriminatori online.
L'assessora all'Ambiente della Regione siciliana, Giusi Savarino, denuncia di essere da tempo bersaglio di offese e insulti sessisti. "Adesso basta - scrive su Facebook - sono giorni che ricevo sui social una valanga di messaggi che hanno superato ogni limite: insulti sessisti, offese gratuite. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
L'assessore Savarino denuncia: "Attacchi sessisti e diffamatori nei miei confronti', ho deciso di rivolgermi ai legali' - La solidarietà di Schifani: "Non possiamo tollerare che l'odio online diventi normale, né che le donne in politica continuino a essere bersaglio privilegiato di violenza verbale" ... Scrive agrigentonotizie.it
Insulti sessisti e diffamazioni sui social per l’assessore Savarino: “adesso basta” - La denuncia arriva dall’assessore regionale all’ambiente e al territorio Giusi Savarino stanca ... Si legge su grandangoloagrigento.it