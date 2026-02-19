Marina di Carrara | bambini tra favole e laboratori creativi in biblioteca domenica 22 febbraio
Domenica 22 febbraio, a Marina di Carrara, la biblioteca organizza un evento dedicato ai più piccoli. La causa è la voglia di stimolare l’immaginazione dei bambini attraverso racconti e attività pratiche. Durante la giornata, i bambini ascolteranno favole e parteciperanno a laboratori di disegno e collage. L’obiettivo è offrire un momento di svago e apprendimento, coinvolgendo i giovani in attività divertenti e interattive. La biblioteca si trasforma in un luogo di fantasia, dove i bambini potranno esprimersi liberamente.
Marina di Carrara, la biblioteca apre le porte alla fantasia: un laboratorio per bambini tra favole e creatività. La Biblioteca di Marina di Carrara si prepara ad accogliere un pomeriggio di magia e scoperta per i più piccoli. Domenica 22 febbraio, dalle ore 16:30, bambini tra i 4 e i 10 anni potranno partecipare al laboratorio “Favole e travestimenti in biblioteca”, un’iniziativa promossa dal Comune di Carrara e realizzata da ARTEmisia Servizi culturali. L’obiettivo è stimolare l’immaginazione e la creatività attraverso il racconto di storie e la realizzazione di un originale manufatto. Un’occasione per riscoprire il piacere della lettura.🔗 Leggi su Ameve.eu
Agli Eremitani tutti al museo con i bambini: letture animate e laboratori creativi tra arte e immaginazioneQuesta mattina al Museo Eremitani di Padova, famiglie con bambini si sono riunite per partecipare a letture animate e laboratori creativi.
Mostra orchidee e bonsai: a Mondello laboratori creativi per bambini, workshop e artigianatoDal 6 al 15 febbraio 2026, Floral Garden presso Gitto Garden a Palermo ospita “MostraOrchidee & Bonsai”.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: In cura all’Opa due bimbi palestinesi; Insieme per la salute del territorio a Carrara; Manifestazioni di Carnevale a Carrara e a Marina: attenzione ai divieti di sosta e transito; Tra Carnevale e San Valentino: ecco le gare da correre nel weekend del 15 febbraio.
In biblioteca a Marina di Carrara un nuovo appuntamento dedicato ai bambiniCARRARA – Domenica 22 febbraio, alle 16.30, la Biblioteca di Marina di Carrara ospita un ... msn.com
La Sea Watch 5 arrivata al porto di Marina di Carrara: donne e bambini tra i 190 migranti a bordoCarrara, 11 maggio 2025 – È arrivata al porto di Martina di Carrara alle 18, in anticipo di tre ore rispetto all’orario previsto, la nave Sea-Watch 5 con a bordo 190 migranti, tra cui donne e bambini, ... lanazione.it
Se siete a Marina di Carrara, nei pressi del centro fieristico, e cercate un buon posto dove pranzare… continuate a guardare il video! Oggi abbiamo preso: Gnocchi alla sorrentina Filetto di maiale in crosta di prosciutto cotto su fonduta di parmigiano … e facebook