Marina di Carrara | bambini tra favole e laboratori creativi in biblioteca domenica 22 febbraio

Marina di Carrara, la biblioteca apre le porte alla fantasia: un laboratorio per bambini tra favole e creatività. La Biblioteca di Marina di Carrara si prepara ad accogliere un pomeriggio di magia e scoperta per i più piccoli. Domenica 22 febbraio, dalle ore 16:30, bambini tra i 4 e i 10 anni potranno partecipare al laboratorio “Favole e travestimenti in biblioteca”, un’iniziativa promossa dal Comune di Carrara e realizzata da ARTEmisia Servizi culturali. L’obiettivo è stimolare l’immaginazione e la creatività attraverso il racconto di storie e la realizzazione di un originale manufatto. Un’occasione per riscoprire il piacere della lettura.🔗 Leggi su Ameve.eu

