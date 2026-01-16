Mostra orchidee e bonsai | a Mondello laboratori creativi per bambini workshop e artigianato

Dal 6 al 15 febbraio 2026, Floral Garden presso Gitto Garden a Palermo ospita “MostraOrchidee & Bonsai”. Un evento dedicato agli appassionati di piante e al mondo del verde, con laboratori creativi per bambini, workshop e attività di artigianato. Un’occasione per scoprire orchidee e bonsai, e trovare ispirazioni green anche per occasioni speciali come il matrimonio.

Dal 6 al 15 febbraio 2026 Floral Garden – sede Gitto Garden a Palermo ospita “MostraOrchidee & Bonsai”, un appuntamento pensato per i plant lovers, per gli amanti del verde e per chi cercaispirazioni green anche in vista del proprio matrimonio. Per dieci giorni il garden si trasforma in un percorso ricco di varietà e allestimenti, con la presenza di tantissimetipologie di piante, incluse specie rare, piante in coltura idroponica, kokedama, tillandsie e terrari, oltre aorchidee e bonsai di rarissima specie. • Corso base Bonsai – gratuitoSabato 7 febbraio: due turni 09:00–11:00 e 11:00–13:00(cura e manutenzione bonsai)• Corso base Orchidee – gratuitoLunedì 9, mercoledì 11 e venerdì 13 febbraio: due turni 15:00–17:00 e 17:00–19:00(introduzione al mondo delle orchidee e consigli pratici)• Banchetto “SOS cura piante” – gratuitoSpazi dedicati a domande e consigli pratici sulla cura delle piante• Laboratori creativi per bambini e bambine – contributo 5 euroA cura di Mago Molla AnimazioneSabato 7 febbraio, 16:00–18:00Sabato 14 febbraio, 16:00–18:00• ArtGarden con ArtigianandoSabato 14 e domenica 15 febbraio – tutto il giornoPresenza di 15 stand di artigianato zazoom. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

