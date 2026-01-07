L’arte di Bartolo Cattafi inesauribile miniera

L’arte di Bartolo Cattafi rappresenta una significativa presenza nella poesia italiana contemporanea. Dopo la pubblicazione delle sue poesie, curata da Diego Bertelli nel 2019, la sua figura ha ricevuto nuova attenzione, sottolineando il valore della sua opera. Nato nel 1922 e scomparso nel 1979, Cattafi si distingue per la profondità e la raffinatezza del suo stile, contribuendo in modo duraturo alla letteratura italiana.

Da quando le edizioni Le Lettere nel 2019 hanno pubblicato «Tutte le poesie», a cura di Diego Bertelli, la figura di Bartolo Cattafi (Barcellona Pozzo di Gotto, 1922 – Milano, 1979) è tornata centrale, anche se non abbastanza, nella storia della poesia italiana contemporanea. Quelle qualità che, anche con la pubblicazione nelle collane più prestigiose, gli erano state riconosciute in vita riappaiono.

