Rosati ‘Grottammarese dell’anno’ | Un’inesauribile forza di volontà

Fabrizio Rosati, presidente dell’associazione Presepe Vivente, è stato nominato ‘Grottammarese dell’Anno 2025’. La scelta è stata comunicata ieri in occasione di una conferenza stampa alla presenza di numerosi partecipanti. La sua dedizione e impegno costante rappresentano un esempio di impegno civico e volontà nella comunità di Grottammare.

Fabrizio Rosati, presidente dell’associazione Presepe Vivente è il ‘Grottammarese dell’Anno 2025.’ La nomina è stata annunciata ieri durante un’affollata conferenza stampa. La premiazione avverrà sabato prossimo, al Teatro delle Energie, ore 21,15, durante lo spettacolo ‘Una Rotonda sul mare’, promossa dalla pro loco Lido degli aranci e dal comune di Grottammare. La motivazione del riconoscimento: "Per la sua instancabile e inesauribile forza di volontà che ha portato Grottammare a essere fulcro di iniziative sempre attente alle tradizioni. Vera fucina di idee e manifestazioni per la promozione e riqualificazione di spazi urbani che hanno reso la nostra città tappa indiscussa di appuntamenti ormai divenuti fondamentali per tutta la cittadinanza e ritrovo di migliaia di turisti ogni anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

