Margot Robbie ‘snobba’ le critiche a Cime tempestose | Faccio film per chi compra i biglietti

Margot Robbie ha risposto alle critiche sul suo film “Cime tempestose”, diretto da Emerald Fennell, affermando: “Faccio film per chi compra i biglietti”. La sua dichiarazione arriva dopo le opinioni contrastanti sulla pellicola, che ha diviso pubblico e critica. La protagonista ha sottolineato che il suo obiettivo è raggiungere il pubblico, non accontentare gli haters. La sua posizione mette in luce la sua volontà di concentrarsi sul lavoro e sui gusti degli spettatori, ignorando le polemiche che circolano sui social. La discussione continua a tenere banco nel mondo del cinema.

La versione cinematografica di "Cime tempestose" diretta da Emerald Fennell è uno dei film più divisivi delle ultime settimane. Non solo tra la stampa specializzata, ma anche tra coloro che hanno deciso di andarlo a vedere in sala. In una recente videointervista per Vogue Australia, Margot Robbie, che interpreta Catherine nella pellicola accanto al protagonista maschile Jacob Elordi che veste i panni di Heathcliff, è intervenuta sulla questione. Interrogata su quanto tenga in considerazione il pubblico cinematografico quando lavora a un nuovo film, l'attrice ha risposto che è l'unica cosa a cui pensa.