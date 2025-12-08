Margot Robbie difende il cast di Cime tempestose ma comprende da dove nascano le critiche
Margot Robbie sta difendendo “ Cime Tempestose ” di Emerald Fennell da una serie di controversie pre-uscita. Parlando con British Vogue per un nuovo articolo di copertina, la candidata all’Oscar ha ribadito la decisione di Fennell di affidare a Robbie e Jacob Elordi i ruoli rispettivamente di Catherine Earnshaw e Heathcliff. Basato sul romanzo “Cime Tempestose” di Emily Brontë del 1847, l’adattamento cinematografico di Fennell ha iniziato a suscitare polemiche nel momento stesso in cui sono state annunciate le sue scelte per il cast. Catherine è bruna e adolescente nel romanzo. Robbie è bionda e ha 35 anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
