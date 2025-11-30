Marelli non ha dubbi su Juve Cagliari e placa le proteste rossoblù | Rigore Palestra? La prima trattenuta è sua L’analisi sulla carambola del finale nell’area bianconera

Marelli boccia le proteste del Cagliari: fallo su Kostic fuori area. Il tocco di mano finale era di Gaetano, niente rigore. Ecco cos’ha detto l’ex arbitro. Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN, ha analizzato gli episodi da moviola della sfida Juventus – Cagliari, terminata 2-1 per i bianconeri. La gara, vinta grazie alla doppietta di Kenan Yildiz, ha lasciato due strascichi arbitrali che Marelli ha voluto chiarire, confermando la correttezza delle decisioni prese sul campo e dal VAR. Il primo episodio è avvenuto nei primi 25 secondi. Filip Kostic e Marco Palestra sono caduti nell’area bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Marelli non ha dubbi su Juve Cagliari e placa le proteste rossoblù: «Rigore Palestra? La prima trattenuta è sua». L’analisi sulla carambola del finale nell’area bianconera

