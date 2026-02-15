Marelli e il caos Inter Juve | Bastoni ha simulato La Penna ingannato dalla prospettiva Squalifica? Dico…

Marelli, ex arbitro e commentatore di DAZN, ha criticato le decisioni prese durante il match tra Inter e Juve, accusando Bastoni di aver simulato e La Penna di essere stato ingannato dalla prospettiva. Durante la trasmissione, ha mostrato immagini che evidenziano come il difensore nerazzurro abbia simulato un fallo, mentre ha messo in discussione l’interpretazione dell’arbitro sui vari interventi. Marelli ha anche espresso dubbi sulla squalifica, suggerendo che potrebbe essere stata eccessiva.

Durante il post-partita di Inter-Juventus 3-2, l'esperto arbitrale Luca Marelli ha analizzato i contatti dubbi nelle aree di rigore. Oltre al caso Kalulu, Marelli si è soffermato sull'intervento di Carlos Augusto su McKennie al minuto 80: « Il tocco sulla gamba c'è e il pallone non viene colpito, il rigore per la Juve poteva starci ». Giudicati invece regolari i contrasti tra Bisseck e gli attaccanti bianconeri, considerati corpo a corpo non punibili.

Marelli ha criticato l’arbitro La Penna per aver espulso Kalulu durante la partita tra Milan e Inter, sostenendo che non c’era alcun contatto tra il francese e Bastoni.

Cristian Chivu ha spiegato che l’episodio tra Kalulu e Bastoni durante il Derby d’Italia ha creato dubbi, ma lui stesso lo ha detto ai giocatori.

