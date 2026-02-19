Rai Sport Petrecca rimette il mandato il vice Lollobrigida direttore ad interim

Paolo Petrecca ha deciso di lasciare il ruolo di direttore di Rai Sport, in seguito a una decisione presa dopo le recenti Olimpiadi di Milano Cortina. La sua scelta nasce da divergenze con l’amministratore delegato Giampaolo Rossi, che ha accettato il suo ritiro. Petrecca aveva assunto la guida del settore sportivo poco più di un anno fa, e ora si prepara a passare il testimone a un vice di Lollobrigida, che sarà nominato direttore ad interim. La Rai si prepara a un nuovo inizio nel settore sportivo.

Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi di Milano Cortina. La responsabilità di Rai Sport - in via transitoria - sarà affidata a Marco Lollobrigida, vicedirettore. Lo annuncia una nota della Rai. Il passo indietro di Petrecca - appreso da fonti Rai - è arrivato dopo che il direttore di Rai Sport è finito al centro delle polemiche per gli errori nella telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina, nella quale ha deciso di cimentarsi al posto del collega Auro Bulbarelli, costretto a farsi da parte dopo aver anticipato informazioni sulla presenza a San Siro del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.