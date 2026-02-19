Marattin | ‘perché il sorteggio per chi decide le carriere dei magistrati è fascismo?
Marattin sostiene che definire il sorteggio per la selezione dei magistrati “fascismo” sia troppo drastico. La sua critica nasce dal fatto che questa procedura mira a eliminare influenze politiche e favoritismi nelle promozioni. Marattin invita a chiedere al Professor Prodi perché trovi scandaloso questo metodo, che garantisce trasparenza e imparzialità. La questione diventa rilevante anche nel dibattito sulla meritocrazia e l’indipendenza della giustizia italiana. La discussione si accende tra sostenitori e oppositori di questo sistema.
Ps. E’ solo un esempio eh. Il sorteggio viene da sempre utilizzato anche per scegliere i magistrati che fanno parte del Tribunale dei Ministri, i giudici popolari nelle corti di appello, i revisori negli enti pubblici, ecc. Nessuna di queste cose ha mai sollevato il benché minimo problema. Ma per qualche strana ragione, il sorteggio per chi decide le carriere dei magistrati è “fascismo”.” Lo scrive su X Luigi Marattin, Segretario Nazionale del Partito Liberaldemocratico e deputato. Sarebbe interessante chiedere al Professor Prodi perché considera così scandaloso il sorteggio per l’organo che decide le promozioni di carriera dei magistrati e invece non ha mai considerato un problema il sorteggio (che vale da anni) per gli organi che decidono le carriere dei. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
