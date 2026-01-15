Perché le carriere dei magistrati andavano già separate dal 1990

Le carriere dei magistrati sono state separate dal 1990 per favorire una gestione più strutturata e specializzata della giustizia. Tuttavia, l’autonomia e l’indipendenza dichiarate spesso non si sono riflettute nella realtà, come dimostrano le numerose criticità e le interferenze che hanno coinvolto la magistratura nel corso degli anni. Questa distinzione, pur importante, non ha garantito di per sé un’effettiva autonomia, evidenziando la complessità del sistema giudiziario italiano.

Autonomia e indipendenza non c'entrano nulla e lo dimostra come la magistratura sia stata tutto in questi anni tranne che indipendente. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

