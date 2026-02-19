Maratona di New York Sabato 21 febbraio a Fagagna

Penultimo appuntamento della prima stagione teatrale di Fagagna, promossa dal Comune e dal Circuito ERT. Sabato 21 febbraio alle 20.45, in Sala Vittoria, va in scena Maratona di New York di Edoardo Erba, proposta in lingua friulana nella traduzione di Paolo Patui. Sul palco, diretti da Rita Maffei, saranno protagonisti Daniele Fior e Marco Rogante. Lo spettacolo è una coproduzione CSS Udine e Teatri Stabil Furlan, in collaborazione con ARLeF. A vent'anni dalla fortunata versione interpretata da Claudio Moretti e Fabiano Fantini, rappresentata in oltre cento repliche, Rita Maffei riprende il copione di Erba in un nuovo allestimento affidato a due giovani attori friulani.