A Lucera appuntamento con la decima edizione di ' Ballando con le Stelle – Telethon'

Foggiatoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lucera si apre la decima edizione di ‘Ballando con le Stelle – Telethon 2025’, un evento che unisce musica, danza e solidarietà per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare, coinvolgendo la comunità locale in una serata all’insegna del talento e della solidarietà.

Lucera accende i riflettori sulla decima edizione di ‘Ballando con le StelleTelethon 2025’, l’evento che unisce danza, spettacolo e solidarietà per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare. Promossa dal Centro Sportivo Casanova e patrocinata dal Comune di Lucera, la manifestazione. Foggiatoday.it

lucera appuntamento decima edizioneLucera prepara la decima edizione di Ballando con le Stelle – Telethon: obiettivo superare i 20mila euro di raccolta - Comunicato stampa Pronta la decima edizione di “Ballando con le Stelle – Telethon” | Domenica 14 dicembre lo show al Palasport di Lucera ... lucerabynight.it

lucera appuntamento decima edizioneA LUCERA Attesa per la decima edizione di “Ballando con le Stelle – Telethon” - Lucera accende i riflettori sulla decima edizione di Ballando con le Stelle – Telethon 2025, l’evento che unisce danza, spettacolo e solidarietà per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare. statoquotidiano.it

Immagine generica

Trailer Storia Opera San Giuseppe.wmv

Video Trailer Storia Opera San Giuseppe.wmv