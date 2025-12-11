Rifiuti rapporto Ispra | Toscana sopra la media italiana per raccolta differenziata ma produce più rifiuti e paga di più
Il rapporto Ispra evidenzia come la Toscana si confermi tra le regioni italiane più avanzate nella raccolta differenziata, pur mantenendo alti livelli di produzione di rifiuti e costi di gestione. La regione si distingue per l’impegno nella tutela ambientale, ma affronta anche sfide legate alla gestione sostenibile dei rifiuti e ai costi associati.
Firenze, 11 dicembre 2025 – La Toscana si conferma tra le regioni italiane più attente alla raccolta differenziata, ma resta anche una delle aree del Paese con la produzione pro capite più alta e con i costi di gestione dei rifiuti tra i più elevati in Italia. È quanto emerge dai dati 2024 elaborati da Ispra sulla base delle informazioni dell’Agenzia regionale recupero risorse, che fotografano una regione in chiaroscuro: bene le performance sulla differenziata, meno la quantità di rifiuti prodotti e la spesa che cittadini e imprese devono sostenere. Produzione di rifiuti: Toscana sopra la media nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
