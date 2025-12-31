Negli ultimi anni, l’Italia ha registrato un miglioramento nella gestione dei rifiuti, con un aumento della raccolta differenziata su tutto il territorio. In particolare, il Sud sta mostrando segnali di progresso, contribuendo a un sistema più efficiente e sostenibile. Questo trend riflette un impegno crescente verso pratiche di smaltimento più responsabili e rispettose dell’ambiente.

L’ Italia va meglio sui rifiuti, aumenta la raccolta differenziata con il Sud che ingrana la marcia e accelera. Questo quanto emerge dall’ultimo rapporto ‘Rifiuti urbani’ messo a punto dall’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). Secondo lo studio la produzione di rifiuti è salita del 2,3% nel 2024 arrivando a poco più di 29,9 milioni di tonnellate. Nei 14 Comuni con popolazione residente al di sopra dei 200mila abitanti si è registrato un aumento della produzione di rifiuti urbani dell’1,8%. Sul fronte della raccolta differenziata – prosegue l’ Ispra – il Mezzogiorno continua a ridurre il divario con Centro e Nord. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rifiuti, l’Italia va meglio sulla raccolta differenziata

