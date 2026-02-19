Manzoni nell’era digitale | studenti piacentini rivisitano I Promessi Sposi tra social e gelosia moderna

Gli studenti del Liceo Gioia di Piacenza hanno deciso di reinterpretare “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni a causa della crescente influenza dei social media sulla vita quotidiana. Per farlo, hanno inserito temi come la gelosia digitale e le comunicazioni istantanee, aggiornando i personaggi alle sfide di oggi. Durante le prove, i ragazzi hanno utilizzato Instagram e WhatsApp per ricreare scene e dialoghi, rendendo il classico più vicino alla realtà degli adolescenti. La rappresentazione si terrà questa settimana nel teatro scolastico.

Manzoni Rielaborato: Studenti del Liceo Gioia Portano in Scena una Rivisitazione Contemporanea de "I Promessi Sposi". Piacenza si prepara a una sfida teatrale originale: venerdì 20 febbraio, il Teatro Gioia ospiterà "I promessi (non) sposi", una rilettura audace del classico manzoniano firmata dalla classe 3EL del Liceo Gioia. Lo spettacolo, nato da un laboratorio intensivo, promette di svelare come le dinamiche amorose e gli ostacoli alla felicità si riflettano nell'era digitale e dei social media. L'iniziativa è resa possibile da una solida collaborazione tra istituzioni scolastiche, centri di produzione teatrale e fondazioni locali.