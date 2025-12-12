Riqualificazione di via Manzoni operai al lavoro sul manto stradale | Da lunedì saranno posate le basole

Nel quartiere Libertà, i lavori di riqualificazione di via Manzoni stanno procedendo verso la fase conclusiva. Dopo i recenti interventi sul manto stradale, gli operai stanno preparando la strada per la posa delle basole, prevista a partire da lunedì, segnando un importante passo avanti nel progetto di riqualificazione.

Sono giunti a un punto di svolta, nel quartiere Libertà, i lavori di riqualificazione di via Manzoni. Gli operai sono in azione sul primo isolato interessato dal cantiere, tra corso Italia e via Rossani: questa mattina gli interventi si sono concentrati sulla realizzazione della sottostruttura. Baritoday.it

