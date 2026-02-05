Manto stradale dissestato e in stato di abbandono in via Oreste Lo Valvo

Una strada di via Oreste Lo Valvo è diventata una vera e propria trappola per i automobilisti. La carreggiata è piena di buche e l’asfalto è sconnesso, rendendo difficile e pericoloso il passaggio. La situazione si aggrava di giorno in giorno, senza che nessuno intervenga per sistemare il manto stradale.

Si segnala lunga tutta la via Oreste Lo Valvo la presenza di numerose buche. L'asfalto è in stato di completo abbandono e ogni giorno diventa sempre più pericoloso.

