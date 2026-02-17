Abdherraim Mansouri ucciso da un poliziotto a Rogoredo | la Procura indaga altri quattro agenti

Abdherraim Mansouri, un giovane di 28 anni di origini marocchine, è morto il 28 gennaio durante un controllo della polizia a Rogoredo, e la causa è stata un colpo di pistola sparato da un agente. La Procura di Milano ha deciso di indagare anche altri quattro agenti coinvolti nell’intera vicenda, dopo aver raccolto testimoni e verificato le testimonianze sul campo. Un dettaglio che ha sollevato molte domande riguarda la presenza di diversi agenti sul luogo dell’incidente e le modalità con cui si è svolto il controllo.

L'uomo aveva puntato un'arma (risultata poi a salve) contro la polizia durante un controllo. L'avvocata della famiglia Mansouri: "Molti dovranno chiedere scusa" La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati 4 poliziotti nell'ambito delle indagini sulla morte di Abdherraim Mansouri, il 28enne di origini marocchine ucciso da un altro agente lo scorso 28 gennaio durante un controllo anti spaccio a Rogoredo, alle porte di Milano. I reati ipotizzati sono favoreggiamento e omissione di soccorso.