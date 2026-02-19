Dizzasco maltrattamenti sugli anziani nella casa di riposo | sette operatori condannati

A Dizzasco, sette operatori della residenza sanitaria Sacro Cuore sono stati condannati dopo essere stati accusati di aver maltrattato gli anziani durante le loro mansioni quotidiane. Le condanne, che vanno da due anni e otto mesi a cinque anni e quattro mesi, sono state emesse al termine di un processo con rito abbreviato. Le indagini hanno rivelato comportamenti aggressivi e trascuratezza nei confronti dei pazienti, molti dei quali sono anziani fragili. La sentenza segna un passo importante contro gli abusi nelle strutture assistenziali.

Dizzasco (Como), 19 febbraio 2026 – Condanne tra i 5 anni e 4 mesi fino a un minimo di 2 anni e 8 mesi con rito abbreviato, per i sette operatori socioassistenziali della Rsa Sacro Cuore di Dizzasco, finiti a processo per gravi maltrattamenti ai pazienti. La sentenza, letta oggi dal Gup di Como Maria Elisabetta De Benedetto, ha accolto, e solo leggermente ridimensionato le richieste giunte dal pubblico ministero Alessandra Bellù, che aveva rigettato le proposte di patteggiamento giunte in un primo tempo.