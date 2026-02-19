Maltempo sul Piacentino allerta gialla per piene dei fiumi dalla pianura alla montagna

Il maltempo ha colpito il Piacentino, causando l’allerta gialla per le piene dei fiumi che attraversano tutta la regione. Le piogge intense hanno portato a un aumento dei livelli idrometrici, con alcuni corsi d’acqua che raggiungono soglie di attenzione. Le autorità hanno emesso anche un bollino arancione per i Comuni di alta collina e montagna, mentre si registrano rischi di frane nella pianura e temporali in montagna. La situazione resta monitorata per prevenire eventuali danni alle abitazioni e alle strade.

Bollino arancione per vento su montagna e alta collina, allerta gialla anche per temporali e rischio frane: l'avviso della protezione civile Maltempo sul Piacentino, allerta gialla per piene dei fiumi su tutto il territorio locale. All'avviso si aggiunge il bollino arancione per i comuni di alta collina e montagna e ancora il bollino giallo per rischio frane (solo pianura esclusa) e temporali (montagna e alta collina). L'allerta, diramata dalla protezione civile dell'Emilia-Romagna, è valida fino alla mezzanotte del 20 febbraio. «Per la giornata di giovedì 19 febbraio – riporta difatti l'avviso - sono previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio eo temporale, più probabili sul settore appenninico centro-occidentale e sulla pianura occidentale.