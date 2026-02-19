Maltempo smottamento nei pressi del cimitero monumentale di Città di Castello

Il maltempo di questa mattina ha provocato uno smottamento vicino al cimitero monumentale di Città di Castello. Pioggia intensa e vento forte hanno indebolito il terreno, facendo crollare una porzione di muro di contenimento. Nessuno è rimasto ferito, ma alcuni passanti sono stati costretti ad allontanarsi. La strada adiacente è stata temporaneamente chiusa per motivi di sicurezza. I vigili del fuoco stanno monitorando la situazione, mentre le autorità valutano eventuali interventi di ripristino. La zona rimane sotto osservazione.

Il maltempo di queste ore ha causato nella mattinata di oggi, 19 febbraio, uno smottamento nei pressi del cimitero monumentale di Città di Castello.L'evento ha interessato la zona esterna del cimitero nell'area che costeggia via delle Terme ed è stato provocato da uno smottamento della parte di.