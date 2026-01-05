Attenti al lupo stavolta in città | l' animale a spasso nei pressi del Ponte nuovo Si è dileguato poco dopo

Nelle recenti ore, un lupo è stato avvistato nei pressi del Ponte Nuovo in città, per poi dileguarsi poco dopo. La presenza di lupi in Romagna sta aumentando e interessa ora anche aree urbane, non più solo zone rurali e collinari. È importante monitorare la situazione e informarsi su comportamenti corretti in presenza di questi animali.

Lupi sempre più presenti in Romagna, e non si tratta di un problema che riguarda solo le zone rurali e collinari. Lo dimostra l'ultimo avvistamento avvenuto intorno all'una della notte tra domenica e lunedì, in piena città, tra il Ponte nuovo e il ristorante Toki. "Si è dileguato dopo poco".

