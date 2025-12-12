Raid nei pressi del cimitero comunale | portate vie le recinzioni zincate

Nella zona di Mondragone, in località Triglione, si è verificato un furto ai danni delle recinzioni zincate posizionate nel piazzale antistante il cimitero comunale. Il colpo è stato messo a segno da alcuni malviventi, che hanno portato via le recinzioni lungo una strada romana, suscitando preoccupazione tra i residenti.

Un bel colpo è quello messo a segno da alcuni malviventi a Mondragone in località Triglione dove nel piazzale antistante il cimitero comunale sono state sottratte le recinzioni zincate che costeggiavano una strada romana. Un bottino da oltre 10mila euro.La segnalazione del furto è stata fatta. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Raid nei pressi del cimitero comunale: portate vie le recinzioni zincate

Raid nei pressi del campo da calcio, portano via le griglie delle caditoie https://ebx.sh/flZPbn - facebook.com Vai su Facebook

I ladri al cimitero danneggiano le tombe per rubare il rame - Raid in due cappelle, scatta la denuncia ai carabinieri. Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Portici, raid con spari al cimitero: spunta la pista della lite - Proiettili contro gli spogliatoi del personale della Leucopetra al cimitero di Portici: sfuma l’ipotesi di una ritorsione contro l’azienda Nu o di un episodio di stampo camorristico. Segnala ilmattino.it

LADRI IN CIMITERO, RAZZIA DI RAME

Video LADRI IN CIMITERO, RAZZIA DI RAME Video LADRI IN CIMITERO, RAZZIA DI RAME