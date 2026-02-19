Maltempo poco per i ristori e niente prevenzione
Il maltempo ha causato danni ingenti, lasciando intere zone sommerse dall’acqua, e il governo Meloni risponde con poche risorse per i ristori, ignorando la prevenzione. La causa principale resta la crisi climatica, che continua a intensificarsi, ma le misure adottate sono solo emergenziali. Le comunità colpite devono fare i conti con i danni alle abitazioni e alle attività economiche, mentre le istituzioni preferiscono intervenire solo dopo i disastri, senza investire in interventi strutturali. La questione rimane critica e irrisolta.
Il consiglio dei ministri ieri ha erogato 1,2 miliardi per la ricostruzione in Sicilia, Calabria e Sardegna nei luoghi colpiti dal ciclone Harry lo scorso gennaio.
I ristori per i deportati. Comune: niente ricorsoIl Comune di Montelupo Fiorentino ha annunciato di non impugnare la recente sentenza del tribunale civile di Firenze riguardante l’accesso ai fondi ristori per i deportati nazifascisti deceduti nei lager.
Regione, più risorse per le imprese agricole escluse dai ristori Agricat e fondi per la prevenzioneLa Regione ha deciso di destinare più risorse alle imprese agricole colpite dalle alluvioni di maggio 2023, dopo aver scoperto che molte di queste erano rimaste escluse dai precedenti ristori.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
M5S critica il governo: risorse insufficienti per i danni del maltempo, il Ponte sullo Stretto diventa una prioritàCon oltre 2 miliardi di danni stimati dal ciclone Harry, il miliardo di euro che il governo ha deciso di stanziare col decreto maltempo sono risorse che definirle striminzite è poco. Stiamo parlando ... strettoweb.com
