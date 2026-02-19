maltempo poco per i ristori e niente prevenzione

Il maltempo ha causato danni ingenti, lasciando intere zone sommerse dall’acqua, e il governo Meloni risponde con poche risorse per i ristori, ignorando la prevenzione. La causa principale resta la crisi climatica, che continua a intensificarsi, ma le misure adottate sono solo emergenziali. Le comunità colpite devono fare i conti con i danni alle abitazioni e alle attività economiche, mentre le istituzioni preferiscono intervenire solo dopo i disastri, senza investire in interventi strutturali. La questione rimane critica e irrisolta.

Il decreto In cdm il decreto per affrontare l’emergenza al Sud e a Niscemi, in totale oltre un miliardo, ma per le regioni servirebbe il doppio Il decreto In cdm il decreto per affrontare l’emergenza al Sud e a Niscemi, in totale oltre un miliardo, ma per le regioni servirebbe il doppio La crisi climatica continua a costare cara ma per il governo Meloni è solo «maltempo» da gestire in ottica emergenziale, stanziando risorse per i ristori e non per la prevenzione. Il consiglio dei ministri ieri ha erogato 1,2 miliardi per la ricostruzione in Sicilia, Calabria e Sardegna nei luoghi colpiti dal ciclone Harry lo scorso gennaio. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

