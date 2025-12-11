I ristori per i deportati Comune | niente ricorso

Il Comune di Montelupo Fiorentino ha annunciato di non impugnare la recente sentenza del tribunale civile di Firenze riguardante l’accesso ai fondi ristori per i deportati nazifascisti deceduti nei lager. L’assenza di ricorso segna una decisione importante nel contesto delle controversie legali relative ai ristori destinati ai familiari e alle associazioni coinvolte.

Montelupo Fiorentino (Firenze), 11 dicembre 2025 – L’amministrazione comunale ha deciso di non presentare ricorso contro la sentenza (emessa dal tribunale civile di Firenze nelle scorse settimane) avversa al Comune di Montelupo in merito all’accesso da parte dell’ente al fondo ristori per i deportati dai nazifascisti e deceduti nei lager. Lo ha fatto sapere l’assessore alla Memoria, Lorenzo Nesi, nelle scorse ore: il termine ultimo per la presentazione del ricorso da parte dell’ente comunale è infatti scaduto ieri. E dopo qualche settimana di valutazione, l’amministrazione ha deciso di non proseguire. 🔗 Leggi su Lanazione.it