maltempo breve tregua da pioggia e temporali poi nuovo peggioramento con nebbia e acquazzoni le previsioni

Le condizioni meteorologiche mostrano una breve pausa tra piogge e temporali, seguita da un nuovo peggioramento con nebbia e acquazzoni. Previste nevicate nelle zone prealpine e sulle Dolomiti, mentre le città e le aree pianeggianti continueranno a essere interessate da piogge. Recentemente, la neve ha coinvolto anche il Veneto, interessando non solo le zone montane. Le condizioni rimangono instabili e in evoluzione nelle prossime ore.

Neve nelle zone prealpine e sulle Dolomiti, pioggia nelle città e in pianura. Nelle ultime ore la bianca coltre è scesa sul Veneto, non solo nell'area dei promontori alpini centro orientali ma anche a quote più basse, in Valbelluna, per esempio, e nei fondivalle più freddi. Non sono mancati disagi alla circolazione: il maltempo e la neve hanno, infatti, causato una lunga coda di auto in Val di Zoldo, in provincia di Belluno. Alla luce delle previsioni meteo, la Protezione Civile regionale ha attivato lo stato di attenzione fino alle 14 di lunedì 26 gennaio nella zona VENE-F (Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna) limitatamente all’asta del fiume Sile. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

