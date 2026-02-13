Crollo del muro di contenimento sulla palazzina a Formello vicino Roma un morto e due feriti per il maltempo

A Formello, un muro di contenimento si è sgretolato sulla palazzina di via delle Vigne a causa delle forti piogge di ieri sera, provocando la morte di un uomo e il ferimento di due persone, tra cui una donna che si trovava nell’appartamento sottostante.

crollo del muro di contenimento sulla palazzina a formello vicino roma un morto e due feriti per il maltempo

