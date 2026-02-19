Maltempo e danni Schlein a Siderno | siamo qui per tenere alta l’attenzione

Elly Schlein ha visitato Siderno, in Calabria, dopo il forte maltempo causato dal ciclone Harry. La leader del Partito Democratico si è recata sul territorio per portare solidarietà alle comunità colpite e chiedere interventi più efficaci del governo. Durante la visita, ha incontrato i residenti e i rappresentanti locali, ascoltando le loro richieste e criticando la mancanza di azioni strutturali contro il dissesto idrogeologico. Schlein ha insistito sulla necessità di un approccio più deciso per prevenire future emergenze. La visita si conclude con un appello alla responsabilità delle istituzioni.

Schlein in Calabria, tra Solidarietà e la Richiesta di un Approccio Strutturale al Dissesto. Il segretario del Partito Democratico, Elly Schlein, ha visitato ieri sera Siderno, in Calabria, per esprimere vicinanza alle comunità colpite dal recente ciclone Harry e per sollecitare un maggiore impegno del governo centrale nella gestione delle emergenze e nella prevenzione del dissesto idrogeologico. La visita, che segue un analogo sopralluogo a Sibari, sottolinea l'attenzione del partito per una regione spesso penalizzata e la necessità di un approccio più strutturale alla fragilità del territorio.