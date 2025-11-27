Case popolari Salviano maxi bollette del gas agli inquilini Il sindacato Sunia-Cgil | Conguagli errati pronta vertenza contro Casalp
Bollette del gas elevate e non corrispondenti ai reali consumi, contabilizzatori di calore installati nel 2017 e mai funzionanti, conguagli ritenuti “ingiusti”. Questi i motivi che hanno portato i cittadini residenti negli alloggi Casalp in via Costanza, via Haiphong e via Piccioni (Salviano) ad. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
