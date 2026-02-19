Maltempo ancora sprofondamenti sgomberate 2 palazzine

Il maltempo ha causato nuovi crolli nel territorio di Napoli. Questa mattina, due palazzine sono state evacuate ad Afragola a causa di ulteriori sprofondamenti del terreno. La pioggia intensa ha aggravato la situazione, rendendo instabili le strutture di alcune abitazioni. Le autorità hanno disposto la chiusura immediata degli edifici per evitare rischi ai residenti. Sono in corso verifiche per valutare l’entità dei danni e prevenire futuri incidenti nell’area. La zona resta sotto stretta sorveglianza delle forze dell’ordine.

Si sgretola ancora il territorio dell'area metropolitana di Napoli. Dopo i casi di Marano, Arzano e Casoria, stamane è toccato ad Afragola. Vigili del Fuoco e tecnici delle diverse aziende che assicurano i servizi locali sono intervenuti stamane, in via Principe di Napoli. All'altezza del civico 10 si è verificato un vasto sprofondamento all'interno di una corte tra due edifici. A scopo cautelativo si è reso necessario lo sgombero di 3 nuclei familiari. Due gli edifici interessati che i Vigili del fuoco stanno ispezionando al fine di accertare eventuali danni strutturali.

Maltempo, frana in atto a Monte di Procida; 15 famiglie sgomberate ad ArzanoUna frana si è verificata questa mattina a Monte di Procida, costringendo le autorità a evacuare 15 famiglie ad Arzano.

Ancora un crollo a Casoria: altre famiglie sgomberateQuesta mattina il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha convocato una riunione per fare il punto sulla situazione a Casoria.

