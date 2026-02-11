Maltempo frana in atto a Monte di Procida; 15 famiglie sgomberate ad Arzano

Una frana si è verificata questa mattina a Monte di Procida, costringendo le autorità a evacuare 15 famiglie ad Arzano. La pioggia incessante ha peggiorato la situazione, provocando allagamenti e nuovi smottamenti nella zona. La gente è corsa a mettere in salvo le proprie cose, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per mettere in sicurezza l’area. La città resta sotto stretta osservazione, con l’allerta ancora alta.

Dopo la mattinata di passione, tra allagamenti e smottamenti, la pioggia a Napoli rende la serata drammatica. Ad Arzano, in via G. Zanardelli, il fabbricato al civico 66 è parzialmente crollato. 15 i nuclei familiari sgomberati dai Vigili del fuoco del Comando di Napoli, impegnati nelle operazioni di verifica e soccorso. A Monte di Procida, intanto, in via Petrara intorno alle 20 si è aperto un fronte franoso. Sul posto ancora i caschi rossi e personale per la gestione dell'emergenza.

Approfondimenti su Monte di Procida

A seguito di un pericolo di crollo, sono state evacuate 35 famiglie da un palazzo di sette piani e da una villetta ad Arzano, in provincia di Napoli.

A Arzano, due edifici sono stati dichiarati a rischio crollo, portando allo sgombero di 36 famiglie.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Monte di Procida

