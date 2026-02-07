Ancora un crollo a Casoria | altre famiglie sgomberate

Questa mattina il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha convocato una riunione per fare il punto sulla situazione a Casoria. Le case che cadono ancora, e le famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni, sono una realtà che si ripete. La paura cresce tra i residenti, mentre le autorità cercano di trovare soluzioni rapide.

Il prefetto di Napoli Michele di Bari ha presieduto questa mattina una nuova riunione di aggiornamento sulle problematiche di dissesto statico che continuano a registrarsi su alcuni fabbricati del comune di Casoria. Hanno partecipato all’incontro il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, l’assessore.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Casoria Crollo

A Casoria, in via Padre Ludovico, vico VII, civico 09, sono state effettuate recenti operazioni di sgombero, che hanno coinvolto 13 famiglie.

Ecco le notizie principali di ieri in Campania: una fuga di gas ha causato la distruzione di un garage, mentre a Casoria si è verificato un crollo che ha portato allo sgombero di 21 famiglie.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Casoria Crollo

Argomenti discussi: Oro (-7%) e argento (-11%) in caduta libera: cosa sta succedendo e perché il crollo contagia i mercati; Crollo prezzo oro e argento, cosa sta succedendo? Ecco cosa sapere; Perché oro e argento sono crollati?; Tornano a salire i prezzi di oro e argento, dopo il crollo dei giorni scorsi.

Ancora un crollo a Casoria: altre famiglie sgomberateIl prefetto di Napoli Michele di Bari ha presieduto questa mattina una nuova riunione di aggiornamento sulle problematiche di dissesto statico che continuano a registrarsi su alcuni fabbricati del com ... napolitoday.it

Nuovo crollo a Niscemi: palazzina di tre piani finisce giù nel precipizio VIDEOLa frana a Niscemi ha provocato il crollo di una palazzina di tre piani che da giorni era in bilico. L'edificio si trovava nel quartiere Sante Croci, sul ciglio dello smottamento, in piena zona rossa. rainews.it

Vertice in Prefettura sul crollo della palazzina in via Cavour a #Casoria. Via libera agli interventi di messa in sicurezza dopo il dissequestro dell’area. Possibile rientro a breve per molte famiglie sgomberate. Proseguono assistenza, vigilanza e controlli antiscia facebook

Prima l’evacuazione, poche ore dopo il crollo. A Casoria, cedimento parziale nella notte di un edificio in via Cavour: decisiva l'evacuazione disposta dai #vigilidelfuoco ieri sera dopo una verifica statica. L'intervento preventivo ha messo in salvo 15 famiglie #N x.com