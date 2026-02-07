Ancora un crollo a Casoria | altre famiglie sgomberate

Da napolitoday.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha convocato una riunione per fare il punto sulla situazione a Casoria. Le case che cadono ancora, e le famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni, sono una realtà che si ripete. La paura cresce tra i residenti, mentre le autorità cercano di trovare soluzioni rapide.

Il prefetto di Napoli Michele di Bari ha presieduto questa mattina una nuova riunione di aggiornamento sulle problematiche di dissesto statico che continuano a registrarsi su alcuni fabbricati del comune di Casoria. Hanno partecipato all’incontro il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, l’assessore.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Casoria Crollo

Nuovo rischio crollo a Casoria, sgomberate altre 13 famiglie

A Casoria, in via Padre Ludovico, vico VII, civico 09, sono state effettuate recenti operazioni di sgombero, che hanno coinvolto 13 famiglie.

Ieri in Campania: fuga di gas devasta garage, crollo a Casoria sgomberate 21 famiglie

Ecco le notizie principali di ieri in Campania: una fuga di gas ha causato la distruzione di un garage, mentre a Casoria si è verificato un crollo che ha portato allo sgombero di 21 famiglie.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Casoria Crollo

Argomenti discussi: Oro (-7%) e argento (-11%) in caduta libera: cosa sta succedendo e perché il crollo contagia i mercati; Crollo prezzo oro e argento, cosa sta succedendo? Ecco cosa sapere; Perché oro e argento sono crollati?; Tornano a salire i prezzi di oro e argento, dopo il crollo dei giorni scorsi.

Ancora un crollo a Casoria: altre famiglie sgomberateIl prefetto di Napoli Michele di Bari ha presieduto questa mattina una nuova riunione di aggiornamento sulle problematiche di dissesto statico che continuano a registrarsi su alcuni fabbricati del com ... napolitoday.it

ancora un crollo aNuovo crollo a Niscemi: palazzina di tre piani finisce giù nel precipizio VIDEOLa frana a Niscemi ha provocato il crollo di una palazzina di tre piani che da giorni era in bilico. L'edificio si trovava nel quartiere Sante Croci, sul ciglio dello smottamento, in piena zona rossa. rainews.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.