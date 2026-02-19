Malore alla guida perde il controllo e si schianta in autostrada

Un uomo di 77 anni ha avuto un malore mentre guidava sulla A4 a Milano, perdendo il controllo dell’auto e schiantandosi contro le barriere. L’incidente si è verificato giovedì mattina, mentre il veicolo stava entrando in autostrada tra l’A4 e la Tangenziale Ovest. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, che hanno portato l’automobilista in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente. Le autorità hanno invitato i guidatori a prestare attenzione alle condizioni di salute.

È successo su uno svincolo tra l'A4 e la tangenziale ovest di Milano nella mattinata di giovedì 19 febbraio. Grave un 77enne Tutto è accaduto intorno alle 10.30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Stando a quanto finora ricostruito, il 77enne avrebbe perso il controllo dell'automobile finendo contro le barriere laterali e senza coinvolgere altri veicoli. A lanciare l'allarme sono stati altri automobilisti. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica del 118. L'uomo è stato stabilizzato e trasportato con la massima urgenza al Niguarda. Le sue condizioni sono delicate.