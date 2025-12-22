Perde il controllo del mezzo in autostrada e si schianta fuori strada | incidente in A1 code lunghe chilometri

Terribile incidente in autostrada A1 in direzione Milano, nella zona di Anagni, si sono immediatamente formate code di traffico lunghe chilometri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Perde il controllo del tir e si schianta in galleria: tre chilometri di coda in A10

Leggi anche: Mezzo pesante in fiamme lungo l’autostrada del Sole, traffico bloccato e lunghe code

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Incidente sulla A12, perde il controllo del camion e finisce contro il guardrail: è grave; Perde il controllo del tir e si schianta in galleria: coda in A10; Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail alla barriera di Gallarate: gravissimo un 42enne; Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo: paura in via Montanara a Imola.

Incidente Rosarno – Gioia Tauro sull’A2: tir perde il controllo e si schianta contro il guard rail - Nella serata di martedì 16 dicembre 2025, intorno alle 21, lungo l’A2 Autostrada del Mediterraneo, un tir è finito con ... alphabetcity.it