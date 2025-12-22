Perde il controllo del mezzo in autostrada e si schianta fuori strada | incidente in A1 code lunghe chilometri
Terribile incidente in autostrada A1 in direzione Milano, nella zona di Anagni, si sono immediatamente formate code di traffico lunghe chilometri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Perde il controllo del tir e si schianta in galleria: tre chilometri di coda in A10
Leggi anche: Mezzo pesante in fiamme lungo l’autostrada del Sole, traffico bloccato e lunghe code
Incidente sulla A12, perde il controllo del camion e finisce contro il guardrail: è grave; Perde il controllo del tir e si schianta in galleria: coda in A10; Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail alla barriera di Gallarate: gravissimo un 42enne; Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo: paura in via Montanara a Imola.
Incidente Rosarno – Gioia Tauro sull’A2: tir perde il controllo e si schianta contro il guard rail - Nella serata di martedì 16 dicembre 2025, intorno alle 21, lungo l’A2 Autostrada del Mediterraneo, un tir è finito con ... alphabetcity.it
Perde il controllo del tir e si schianta in galleria: coda in A10 - Un camionista di circa 50 anni è rimasto ferito in un incidente stradale autonomo avvenuto nel primo pomeriggio sull’autostrada A10 Genova- genovatoday.it
Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guardrail alla barriera di Gallarate: gravissimo un 42enne - Un 42enne si è schiantato con l’auto contro un guardrail lungo l’autostrada A8 nella serata del 13 dicembre. fanpage.it
Santa Teresa, perde il controllo dell’auto e si ribalta: interviene l’elisoccorso x.com
Perde il controllo dell’auto che si ribalta: conducente estratto dall’abitacolo e trasportato in elicottero L’incidente stradale a Santa Teresa Gallura. Intervento della squadra dei vigili del fuoco di Arzachena - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.