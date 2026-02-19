Morte a Palazzo Chigi | donna si accascia disperati tentativi di rianimazione Era addetta alle pulizie

Da secoloditalia.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 67 anni, addetta alle pulizie a Palazzo Chigi, si è accasciata improvvisamente, probabilmente a causa di un infarto. La donna stava lavorando nelle vicinanze dell’ingresso principale quando si è sentita male. I colleghi hanno chiamato subito i soccorsi, che hanno tentato di rianimarla sul posto. Nonostante gli sforzi, la donna è deceduta poco dopo. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le cause del malore che ha portato alla tragica fine.

Un malore improvviso, un infarto, forse, e una donna di 67 anni, addetta alle pulizie in servizio presso la Presidenza del Consiglio, è morta oggi nella sede del governo. La donna, prossima alla pensione e dipendente della cooperativa che ha l’appalto per i servizi nella sede del governo, in mattinata mentre si trovava nel cortile del palazzo si è sentita male accasciandosi a terra. Subito è stata soccorsa dal medico dell’infermeria di Palazzo Chigi e sono intervenuti anche i sanitari di un’automedica e di un’ambulanza. Dopo una lunga procedura di rianimazione, a quanto si apprende, la donna è stata trasportata in ospedale dove è deceduta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

morte a palazzo chigi donna si accascia disperati tentativi di rianimazione era addetta alle pulizie
© Secoloditalia.it - Morte a Palazzo Chigi: donna si accascia, disperati tentativi di rianimazione. Era addetta alle pulizie

Leggi anche: Roma, addetta alle pulizie licenziata dopo 20 anni di servizio al Circolo Canottieri per aver dato del “tu” a socia, la donna: “Illegittimo”

Leggi anche: Circolo Canottieri Roma licenzia addetta alle pulizie che fa causa anche "un tu di troppo"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: CPR: si continua a morire; Ex Ilva, sindacati: Subito tavolo a Palazzo Chigi o ci auto – convochiamo; Addio a Maria Franca Fissolo, vedova di Michele Ferrero. Il cordoglio di Quirinale e Palazzo Chigi; Guerra ucraina, Starmer: Da Putin richieste ridicole sui territori. Zelensky: Vuole disastro umanitario in inverno.

Macron a Meloni: «La smetta di commentare ciò che succede in altri Paesi». Cosa è successoÈ un vento gelido quello che soffia tra Palazzo Chigi e l’Eliseo nelle ultime ore. Una tensione alimentata dalla risposta tagliente ... msn.com

Caso Quentin, scontro a distanza Meloni-MacronIl presidente francese interviene sulla morte del giovane nazionalista in Francia: non commentare quanto accade altrove. Lo «stupore» di Palazzo Chigi, ... avvenire.it