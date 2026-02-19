Malattie rare Murelli Lega | Emendamento per allargare test genetici
Il deputato Murelli della Lega ha presentato un emendamento per ampliare i test genetici nelle malattie rare. La sua proposta mira a permettere diagnosi più tempestive e accurate, coinvolgendo nuove regioni italiane. Attualmente, i fondi stanziati dalla legge di Bilancio di 280 milioni di euro si concentrano sulla prevenzione e lo screening. La modifica proposta potrebbe migliorare l'accesso alle diagnosi genetiche, facilitando interventi più precoci. La discussione sulla proposta continua nelle commissioni parlamentari.
(Adnkronos) – “L’articolo 64 della legge di Bilancio parla di prevenzione” e stanzia “280 milioni di euro” proprio al rafforzamento della prevenzione, con focus sullo screening. “In particolare, il riferimento è a tre tematiche: il tumore alla mammella, il tumore ovarico e le vaccinazioni. Dopo un anno di ascolto delle associazioni dei pazienti, dei professionisti sanitari e delle società scientifiche, ho deciso di presentare un emendamento riferito proprio all’allargamento dei test genetici e genomici per quanto riguarda queste patologie”. Così la senatrice Elena Murelli, Commissione X Affari sociali, Sanità, Lavoro pubblico e privato, Previdenza sociale, intervenendo alla XII edizione del premio Omar organizzato da Osservatorio malattie rare in collaborazione con Cnamc (Coordinamento nazionale delle associazioni dei malati cronici e rari di cittadinanzattiva), Fondazione Telethon, Orphanet Italia e Simen (Società italiana di medicina narrativa). 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Malattie rare: Loizzo (Lega), ‘un tavolo tecnico per cure odontoiatriche ai fragili’Il deputato della Lega Loizzo propone di creare un tavolo tecnico al Ministero della Salute.
Leggi anche: Malattie rare, Loizzo (Lega): "Tavolo per linee guida su cure odontoiatriche ai fragili"Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Crosetto e il caffè con il papà di Bonelli: Ex combattente di 102 anni che ha fatto la storia d'Italia.
Malattie rare, Murelli (Lega): Emendamento per allargare test geneticiRoma, 19 feb. (Adnkronos Salute) - L'articolo 64 della legge di Bilancio parla di prevenzione e stanzia 280 milioni di euro proprio al rafforzamento della prevenzione, con focus sullo screening. iltempo.it
LEGA * SENATO: «MIGRANTI, MURELLI (LEGA): CHIAREZZA SU ESONERATI DA CPR A RAVENNA»(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// ... agenziagiornalisticaopinione.it
Sensibilizzare e promuovere la conoscenza sulle malattie rare. Con questo obiettivo, il Centro Territoriale Malattie Rare (CTMR) di ASL Foggia, in occasione della Giornata delle Malattie Rare (Rare Disease Day), organizza un Open day per accogliere pazien facebook