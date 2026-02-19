Malattie rare Murelli Lega | Emendamento per allargare test genetici

Il deputato Murelli della Lega ha presentato un emendamento per ampliare i test genetici nelle malattie rare. La sua proposta mira a permettere diagnosi più tempestive e accurate, coinvolgendo nuove regioni italiane. Attualmente, i fondi stanziati dalla legge di Bilancio di 280 milioni di euro si concentrano sulla prevenzione e lo screening. La modifica proposta potrebbe migliorare l'accesso alle diagnosi genetiche, facilitando interventi più precoci. La discussione sulla proposta continua nelle commissioni parlamentari.

(Adnkronos) – “L’articolo 64 della legge di Bilancio parla di prevenzione” e stanzia “280 milioni di euro” proprio al rafforzamento della prevenzione, con focus sullo screening. “In particolare, il riferimento è a tre tematiche: il tumore alla mammella, il tumore ovarico e le vaccinazioni. Dopo un anno di ascolto delle associazioni dei pazienti, dei professionisti sanitari e delle società scientifiche, ho deciso di presentare un emendamento riferito proprio all’allargamento dei test genetici e genomici per quanto riguarda queste patologie”. Così la senatrice Elena Murelli, Commissione X Affari sociali, Sanità, Lavoro pubblico e privato, Previdenza sociale, intervenendo alla XII edizione del premio Omar organizzato da Osservatorio malattie rare in collaborazione con Cnamc (Coordinamento nazionale delle associazioni dei malati cronici e rari di cittadinanzattiva), Fondazione Telethon, Orphanet Italia e Simen (Società italiana di medicina narrativa). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

