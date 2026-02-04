Roma, 4 feb. - La Lega annuncia l’intenzione di chiedere al ministero della Salute un tavolo tecnico. L’obiettivo è coinvolgere amministrazioni, pazienti, professionisti e parlamentari per rivedere le linee guida sulle cure odontoiatriche ai pazienti fragili. Loizzo spiega che si tratta di un passo importante per migliorare l’assistenza a questa categoria.

Roma, 4 feb. (Adnkronos Salute) - "Vogliamo lanciare presso il ministero" della Salute "un tavolo tecnico che unisca in sinergia amministrazioni, pazienti, professionisti e parlamentari istituzionalmente coinvolti, per ridisegnare le linee guida del trattamento odontoiatrico in pazienti fragili. Vogliamo continuare sulla linea tracciata dal Dama (Disabled advanced medical assistance), un servizio ospedaliero pensato per le persone con fragilità anche odontoiatrica, soprattutto oggi, alla luce delle nuove emergenze, come la pandemia ha dimostrato". Lo ha detto Simona Loizzo, capogruppo della XII Commissione Sanità presso la Camera dei deputati, intervenendo oggi a Roma al convegno dedicato all'odontoiatria speciale nel soggetto fragile, promosso e organizzato da Sioh (Società italiana di odontostomatologia per l'handicap), FedEmo (Federazione delle associazioni emofilici) e Cnel (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Malattie rare, Loizzo (Lega): "Tavolo per linee guida su cure odontoiatriche ai fragili"

Quando si tratta di cure odontoiatriche per pazienti fragili, il medico Sioh Magi sottolinea l’importanza di lavorare tutti insieme.

