Malasanità a Napoli | Studio Associato Maior ottiene oltre mezzo milione di euro contro l’ASL

Lo Studio Associato Maior ha ottenuto oltre 500 mila euro di risarcimento dopo aver dimostrato che l’ASL di Napoli ha commesso gravi errori durante un intervento chirurgico. Gli avvocati hanno dimostrato che il paziente ha subito danni a causa di una gestione scorretta dell’operazione. La causa è partita dopo che il malato ha subito complicazioni e ha deciso di agire in tribunale. La sentenza conferma che la responsabilità sanitaria dell’ospedale è stata pesantemente accertata. La vicenda riguarda un caso di negligenza che ha avuto conseguenze rilevanti per il paziente.

Gli avvocati dello Studio Associato Maior: "Accertata una gravissima responsabilità sanitaria per un intervento chirurgico mal gestito". Un caso di malasanità che scuote la città, lo Studio Associato Maior Società tra Avvocati Srl ottiene una sentenza una struttura dell'ASL napoletana, con un risarcimento complessivo superiore a 500.000 euro ai familiari di un paziente deceduto dopo un intervento chirurgico mal gestito. Gli avvocati dello studio – Pierlorenzo Catalano, Michele Francesco Sorrentino e Filippo Castaldo – evidenziano come il Tribunale di Napoli abbia accertato gravi responsabilità sanitarie, tra cui errori nell'indicazione chirurgica, modalità operative critiche e una gestione post-operatoria "gravemente carente ".