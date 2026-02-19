' Mago' delle criptvalute elude il fisco reinveste in bitcoin e intasca anche il reddito di cittadinanza

A Foggia, un noto esperto di criptovalute ha evitato il pagamento delle tasse, reinvestendo i profitti in Bitcoin e ricevendo anche il reddito di cittadinanza. La Guardia di Finanza ha scoperto che l’uomo, noto nel settore, aveva nascosto ingenti guadagni derivanti da operazioni digitali. Per bloccare le sue attività illecite, i finanzieri hanno eseguito un sequestro preventivo, inclusa una confisca di beni. La vicenda riguarda un episodio di evasione fiscale e uso improprio di sussidi pubblici in un settore in fermento.

Nei guai 'mago' delle criptovalute a Foggia. La guardia di finanza del Comando provinciale di Foggia, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza, finalizzato alla confisca anche nella forma per equivalente, per un importo complessivo superiore a € 650.000, emesso dalla Procura di Foggia e successivamente convalidato dal gip del locale Tribunale. Il provvedimento è stato adottato nei confronti di un soggetto residente in provincia, indagato per i reati di omessa dichiarazione, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, autoriciclaggio e indebita percezione del reddito di cittadinanza e dell'assegno di inclusione.