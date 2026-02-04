Nasconde il lavoro delle figlie per il reddito di cittadinanza | indagato 64enne
Il pubblico ministero Alessia Battaglia ha notificato l’avviso di chiusura delle indagini a un uomo di 64 anni residente a Porto Empedocle. Secondo le accuse, avrebbe fornito dichiarazioni false per ottenere il reddito di cittadinanza, nascondendo il lavoro delle sue figlie. La vicenda si inserisce in un’indagine più ampia sul fenomeno delle false dichiarazioni per ottenere sussidi pubblici.
Il pubblico ministero Alessia Battaglia ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a un cittadino marocchino di 64 anni, residente a Porto Empedocle, accusato di avere fornito dichiarazioni false per ottenere il reddito di cittadinanza.Secondo la ricostruzione della procura.
Un imprenditore, amministratore unico di un’azienda e titolare del 50% delle quote, è stato condannato a 18 mesi di reclusione per aver percepito il reddito di cittadinanza in modo illecito, attraverso false dichiarazioni sui requisiti di reddito.
