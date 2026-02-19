Madre e figlia muoiono intossicate nell' incendio divampato in casa

Un incendio scoppiato mercoledì sera a Cerea ha provocato la morte di madre e figlia, che sono rimaste intrappolate tra le fiamme. Le due donne, di 45 e 12 anni, sono state trovate senza vita all’interno dell’appartamento, dove si era sviluppato un rogo improvviso. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire, ma sembra che un cortocircuito abbia innescato le fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente, ma purtroppo non sono riusciti a salvarle. La polizia ha avviato le indagini.

Un drammatico incendio divampato mercoledì sera in un'abitazione di Cerea, è costato la vita a madre e figlia. Erano circa le ore 20 quando le fiamme si sono sviluppate all'interno di una casa di due piani in via dei Mori, in località Cherubine. Notando il rogo, alcuni residenti hanno lanciato l'allarme e sul posto si sono diretti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Legnago e Bovolone, con il supporto di personale e mezzi della sede centrale di Verona. Le squadre dei pompieri sono riuscite a circoscrivere il rogo, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente, ma purtroppo le due donne, una 72enne ed una 98enne erano già decedute.🔗 Leggi su Veronasera.it

Figlia 73enne va ad accudire la madre 93enne di notte: morte entrambe nell’incendio scoppiato in casa a VeronaUna donna di 73 anni si è recata a trovare e assistere la madre di 93 anni, ma entrambe sono morte nell’incendio scoppiato nella loro casa a Cherubine di Cerea.

Madre e figlia morte intossicate a Campobasso, cinque indagatiLa Procura di Campobasso ha aperto un'inchiesta dopo la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, avvenute presso l'ospedale Cardarelli.

