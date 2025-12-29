Madre e figlia morte intossicate a Campobasso cinque indagati

La Procura di Campobasso ha aperto un'inchiesta dopo la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, avvenute presso l'ospedale Cardarelli. Sono cinque le persone indagate in relazione a quella che si sospetta essere un’intossicazione alimentare grave. L’indagine si concentra sulle cause e sulle eventuali responsabilità di quanto accaduto, nel rispetto della privacy e della delicatezza della vicenda.

Ci sarebbero cinque persone indagate nell'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Campobasso sulla morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia quindicenne Sara Di Vita, decedute tra la serata di sabato e la mattina di domenica all'ospedale Cardarelli in seguito a quella che viene sospettata come una gravissima forma di intossicazione alimentare. Iscritti sul registro medici e personale sanitario in servizio al Cardarelli di Campobasso nei giorni durante i quali il nucleo familiare si era rivolto alle cure ospedaliere a causadi forti sintomi da intossicazione.

Morte intossicate mamma e figlia, cosa non torna: 5 indagati. «Erano andate 2 volte al pronto soccorso di Campobasso» - Madre e figlia di 15 anni morte per una sospetta intossicazione alimentare a Pietracatella, in provincia di Campobasso. ilmattino.it

Morte intossicate alla cena prima di Natale: i sintomi poche ore dopo il pasto. L'altra figlia si è salvata per un caso, il padre è «stabile» - Madre, padre e la figlia più piccola di 15 anni, L'altra figlia più ... msn.com

Madre e figlia morte intossicate a Campobasso: cinque indagati

Campobasso, madre e figlia morte intossicate: ci sono 5 indagati. I cibi della cena di Natale sotto esame Iscritti sul registro medici e personale sanitario in servizio al Cardarelli - facebook.com facebook

Italia, madre e figlia muoiono dopo sospetta intossicazione alimentare. Indagini in corso sulla gestione sanitaria e sui pasti delle feste. #cronaca #Molise x.com

