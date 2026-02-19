Macron | Meloni non commenti cose Francia

Il presidente francese Macron ha accusato la premier Meloni di interferire negli affari interni della Francia, dopo le sue dichiarazioni sulla morte di Quentin Deranque. Macron ha chiesto a Meloni di non commentare più situazioni che riguardano la Francia, definendo le sue parole fuori luogo. La polemica nasce da un intervento di Meloni sulla vicenda, che ha suscitato reazioni nel governo francese. La discussione tra i due leader si è accesa in un momento di tensione diplomatica tra i due Paesi.

15.22 Il presidente francese Macron ha chiesto alla premier Meloni di smettere di "commentare" gli affari francesi, in seguito alle affermazioni fatte sulla morte di Quentin Deranque, il giovane militante della destra nazionalista picchiato a morte a Lione. "Che ognuno resti a casa sua e le pecore saranno ben custodite", ha ironizzato Macron da New Delhi. "Sono sempre colpito nel vedere che persone nazionaliste, che non vogliono essere disturbate a casa propria, sono prime a commentare ciò che accade a casa di altri".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

