Quentin Deranque 23enne militante nazionalista morto in un’aggressione | si indaga per omicidio volontario

Sulla morte del militante nazionalista Quentin Deranque, aggredito giovedì scorso e deceduto sabato in ospedale, è stata aperta un’inchiesta per “ omicidio volontario “. Lo ha comunicato la Procura di Lione, spiegando che il giovane è stato aggredito da “almeno sei individui” mascherati. Lo riportano i media francesi. I procuratori hanno spiegato che gli autori dei fatti “ sono in corso di identificazione ” e che “ più di una quindicina di testimoni ” sono stati ascoltati dalla polizia. Questa mattina, hanno aggiunto, è stata effettuata un’autopsia sul corpo, che ha permesso di stabilire che la vittima “presentava principalmente lesioni alla testa, un grave trauma cranio-encefalico associato a una frattura temporale destra”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Quentin ha annunciato che il Parlamento francese ha sospeso l’accesso di Jacques Élie Favrot, assistente di Raphaël Arnault, dopo che la Procura ha aperto un’indagine per omicidio volontario.

