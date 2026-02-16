Quentin Deranque 23enne militante nazionalista morto in un’aggressione | si indaga per omicidio volontario
Quentin Deranque, 23 anni, è stato ucciso durante un'aggressione avvenuta giovedì scorso, e le forze dell’ordine stanno indagando per omicidio volontario. Deranque, militante nazionalista, è stato trovato ferito gravemente in strada e trasportato subito in ospedale, dove è morto due giorni dopo. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’accaduto, concentrandosi sui sospetti di un attacco mirato.
Sulla morte del militante nazionalista Quentin Deranque, aggredito giovedì scorso e deceduto sabato in ospedale, è stata aperta un’inchiesta per “ omicidio volontario “. Lo ha comunicato la Procura di Lione, spiegando che il giovane è stato aggredito da “almeno sei individui” mascherati. Lo riportano i media francesi. I procuratori hanno spiegato che gli autori dei fatti “ sono in corso di identificazione ” e che “ più di una quindicina di testimoni ” sono stati ascoltati dalla polizia. Questa mattina, hanno aggiunto, è stata effettuata un’autopsia sul corpo, che ha permesso di stabilire che la vittima “presentava principalmente lesioni alla testa, un grave trauma cranio-encefalico associato a una frattura temporale destra”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
A Lione, Quentin Deranque, giovane attivista di estrema destra, è morto dopo essere stato brutalmente picchiato sabato scorso, probabilmente vittima di un omicidio volontario.
"Riposa in piace Quentin". Così ieri sera i Bad Gones del Lione, in occasione della partita contro il Nizza, hanno ricordato Quentin Deranque, l'attivista di 23 anni linciato giovedì proprio a Lione, e morto dopo due giorni di coma per le ferite ricevute. Tutto è - facebook.com facebook