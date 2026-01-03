Il primo ministro israeliano Lapid ha sottolineato l'importanza per l’Iran di monitorare attentamente la situazione in Venezuela, evidenziando possibili implicazioni regionali. La dichiarazione invita a riflettere sulle dinamiche geopolitiche in corso e sul ruolo di Teheran in contesti di instabilità, sottolineando la necessità di un’attenzione costante alle evoluzioni politiche e diplomatiche in America Latina.

Tel Aviv, 3 gen. (Adnkronos) - "Il regime iraniano dovrebbe prestare attenzione a ciò che sta accadendo in Venezuela". Lo ha scritto su X il leader dell'opposizione israeliana Yair Lapid, commentando gli attacchi statunitensi nel Paese sudamericano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran: Lapid, 'Teheran faccia attenzione a ciò che sta accadendo in Venezuela'

Leggi anche: I Gossip della settimana: tutto ciò che sta accadendo

Leggi anche: Varriale: “Ciò che sta accadendo nel Napoli non è inspiegabile! Conte ha reso noto il malcontento”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Iran, Trump: “Teheran faccia accordo. Non sono preoccupato per guerra regionale” - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post su Truth ha avvertito l'Iran: "Alcuni intransigenti ... tg24.sky.it

Il discorso di Trump dopo l’attacco degli Usa in Iran: “Ora Teheran faccia la pace o sarà una tragedia” - Poco dopo il bombardamento degli Stati Uniti ai siti nucleari in Iran, il presidente Donald Trump ha parlato alla popolazione dalla Casa Bianca. fanpage.it

Usa Iran: faccia a faccia tra nemici - Arriva dopo 30 anni di guerra fredda e a bassa intensità Per mutuo interesse si può parlare anche con il proprio ... panorama.it