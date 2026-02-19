Attivista ucciso a Lione Macron contro Meloni | Non commenti gli affari francesi

Quentin Deranque, attivista francese, è stato ucciso a Lione, e questa notizia ha scatenato una polemica tra Macron e Meloni. Il presidente francese ha chiesto alla premier italiana di non commentare più gli eventi francesi, sottolineando che le dichiarazioni di Meloni rischiano di interferire con le questioni interne della Francia. Meloni aveva espresso solidarietà alla famiglia di Deranque, ma Macron ha insistito affinché si evitino interventi pubblici su temi che riguardano solo la politica francese. La discussione si è accesa dopo le parole della leader di Fdi.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto alla premier Giorgia Meloni di smettere di «commentare ciò che sta accadendo altrove», con riferimento alla vicenda di Quentin Deranque, l'attivista ucciso in Francia su cui la leader di Fdi si era espressa il giorno prima. «Lasciate che tutti restino a casa e le pecore saranno ben custodite», ha ironizzato Macron da Nuova Delhi, a margine di una visita ufficiale in India. «Sono sempre colpito dal fatto che i nazionalisti, che non vogliono essere disturbati nel proprio Paese, siano i primi a commentare ciò che accade altrove », ha aggiunto. La premier Meloni aveva scritto su X che «la morte di un giovane di poco più di 20 anni, attaccato da gruppi legati all'estremismo di sinistra in un clima di odio ideologico diffuso in diversi Paesi, è una ferita per tutta l'Europa».